La squadra di Urbano Cairo sta cercando di costruire una rosa che possa puntare senza grossi patemi d'animo alla parte sinistra della classifica, non sarà semplice. Logicamente la prova in Coppa Italia contro il Modena è stato un campanello d'allarme per una squadra che lotta per obiettivo di questo livello.
Calciomercato Torino – Cairo spende ancora! Pronto il colpo dalla Roma
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo spende ancora! Pronto il colpo dalla Roma
Il Torino continua a lavorare e a una decina di giorni dalla fine del mercato deve ancora aggiungere dei componenti di assoluto spessore
Bisogna ancora operare sul mercato e soprattutto farlo con grande costanza. Mancano ancora un paio di calciatori per poter definire la rosa del Torino definitivamente conclusa. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul primo colpo. Possibile affare con la Roma di Gasp <<<
