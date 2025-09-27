Calciomercato Torino – Cairo e Vagnati hanno scelto: colpo per gennaio

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra di mister Baroni ha l'obbligo di iniziare ad inserire punti in cascina, visto che l'avvio di campionato è stato tutt'altro che positivo. Logicamente serve chiarezza e soprattutto compattezza che può essere confermata dopo la vittoria contro il Pisa in Coppa Italia.