Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra di mister Baroni ha l'obbligo di iniziare ad inserire punti in cascina, visto che l'avvio di campionato è stato tutt'altro che positivo. Logicamente serve chiarezza e soprattutto compattezza che può essere confermata dopo la vittoria contro il Pisa in Coppa Italia.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cairo e Vagnati hanno scelto: colpo per gennaio
news calcio
Calciomercato Torino – Cairo e Vagnati hanno scelto: colpo per gennaio
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le ultimissime
Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato del Toro. C'è il primo nome per gennaio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA