Un inizio di stagione complesso per tutti i fans dei granata con la squadra che sa fare la differenza e soprattutto non vede l'ora di confermarsi ad altissimo livello. Gli investimenti sul mercato sono arrivati e proprio per questo motivo ci si aspetta tanto da questo Torino.
Calciomercato Torino – Cairo vende la società? Le ultime sul fronte Red Bull
Il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla Red Bull
La squadra, però, continua a lavorare sapendo che da un momento all'altro tutto potrebbe cambiare. Da diversi mesi il patron Urbano Cairo ha aperto ad una possibile cessione del club. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile addio <<<
