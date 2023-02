Torino calcio | Ritorno di fiamma di Belotti? E su Vlasic piomba il…

Certi amori non finiscono mai. Fanno dei giri immensi e poi tornano. Che sia questo il caso di Belotti? A dire il vero, la situazione questa volta sembra destinata a non avere un lieto fine. Il Gallo era stato preso per fare il vice Abraham. Ha giocato una buona partita e segnato il suo quarto gol stagionale contro il Salisburgo in Europa League ma sul suo futuro potrebbero esserci delle novità. E' tutto nelle mani della Roma. In che senso?