Il Torino non ha tempo da perdere ed anzi sta lavorando assiduamente anche a mercato concluso per capire se è possibile rinforzare la sua rosa. Sono tanti i profili che sono stati messi al vaglio, ma al momento l'unico rinforzo potrebbe arrivare in difesa e per la difesa.
Calciomercato Torino – Campione del Mondo per la difesa! Cairo ci prova
Il Torino è pronto per mettere a referto un colpo di assoluto spessore, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla difesa
C'è un profilo che sicuramente regalerebbe qualche approvazione in più e rinforzerebbe in maniera interessante la difesa. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile colpo a parametro zero <<<
