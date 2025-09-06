La società granata continua a lavorare sul mercato nonostante la sessione sia terminata da qualche giorno. Il club ha bisogno di mettere a referto delle operazioni di primissimo livello anche in uscita. Sono diversi i calciatori che fanno fatica a trovare spazio.
Calciomercato Torino – Cessione UFFICIALE! Il difensore saluta Cairo
Il Torino ufficializza una cessione nel corso delle ultime ore. Un difensore è pronto per iniziare un nuovo percorso nel mondo calcistico
Proprio per questo motivo l'obiettivo della società nel corso degli ultimi giorni di mercato (per gli altri paesi) è quello di liberarsi degli esuberi. Il club sembra esserci riuscito nel corso di queste ore. Tutti i dettagli su una cessione ufficiale <<<
