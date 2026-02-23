Calciomercato Torino – Ciao Ciao Baroni! Ecco il nuovo mister granata

Il futuro di Marco Baroni in quel di Torino sembra essere scritto, con un mister che si trova in una situazione decisamente complessa e di conseguenza potrebbe salutare definitivamente la piazza. La società sembra aver già trovato il nome perfetto per il proprio futuro.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e per poter ottenere la vittoria e soprattutto la salvezza
Serve una guida che porti subito idee e punti per conquistare la salvezza finale. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i nomi messi sotto osservazione, anche se sembra esserci a tutti gli effetti un super favorito. Ecco i profili per la panchina del Toro <<<
