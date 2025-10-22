La squadra si gode la vittoria contro i Campioni d'Italia, una prestazione convincente che da fiducia sotto tutti i punti di vista, soprattutto dopo una partenza a rallentatore. Adesso si sta lavorando anche in vista del futuro e soprattutto per cercare di mettere un colpo di assoluto spessore a referto.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Colpo Cairo! C’è la nuova freccia, affare da 5 milioni
news calcio
Calciomercato Torino – Colpo Cairo! C’è la nuova freccia, affare da 5 milioni
Un colpo importante per Urbano Cairo. Tutti i dettagli sulla nuova freccia che potrebbe arrivare all'interno della rosa del Torino
Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo esterno che potrebbe arrivare all'interno della rosa granata. Un vero e proprio colpaccio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA