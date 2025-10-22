mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Colpo Cairo! C’è la nuova freccia, affare da 5 milioni

news calcio

Calciomercato Torino – Colpo Cairo! C’è la nuova freccia, affare da 5 milioni

Un colpo importante per Urbano Cairo. Tutti i dettagli sulla nuova freccia che potrebbe arrivare all'interno della rosa del Torino
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Torino – Colpo Cairo! C’è la nuova freccia, affare da 5 milioni- immagine 1

La squadra si gode la vittoria contro i Campioni d'Italia, una prestazione convincente che da fiducia sotto tutti i punti di vista, soprattutto dopo una partenza a rallentatore. Adesso si sta lavorando anche in vista del futuro e soprattutto per cercare di mettere un colpo di assoluto spessore a referto.

Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo esterno che potrebbe arrivare all'interno della rosa granata. Un vero e proprio colpaccio <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA