Il Torino di Urbano Cairo sta lavorando in maniera incessante per arrivare il prima possibile alla conclusione di un’operazione decisamente importante. Il club sta cercando di assicurarsi le prestazioni di un Jolly offensivo decisivo per le giocate di mister Baroni.
Calciomercato Torino – Colpo dal Napoli? Cairo prepara 20 milioni
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli su un riscatto decisamente importante
La squadra allo stesso tempo non vede l’ora di fare la differenza sul campo da gioco a partire da questo sabato, cioè da domani, visto che si giocherà contro il Napoli di Antonio conte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull’affare proprio dalla squadra azzurra <<<
