Calciomercato Torino – Nuovo colpo dal Doria! Cairo prepara 3 milioni

Il team gestito da Urbano Cairo continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e per il momento si gode ancora un successo di primissimo livello contro la Roma di Gianpiero Gasperini. Logicamente l'attenzione si sposta su un altro incontro tutt'altro che semplice, stiamo parlando della sfida all'Atalanta dell'ex Juric.

La squadra granata è a lavoro e sta cercando di chiudere un colpo di primissimo livello. Un nome che sicuramente si sta mettendo in mostra nella seconda serie del calcio italiano ed arriva da una grande società come la Sampdoria. Ecco tutti i dettagli <<<