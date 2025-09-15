mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Colpo granata in difesa! Cairo alza il muro

news calcio

Calciomercato Torino – Colpo granata in difesa! Cairo alza il muro

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra granata vuole fare la differenza sotto tutti i punti
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Torino – Colpo granata in difesa! Cairo alza il muro- immagine 1

Dopo un addio complesso e difficile, la squadra granata sta iniziando a fare la differenza sul campo da gioco. La vittoria contro la Roma è una testimonianza tangibile di quanto il club sia pronto per mettere in difficoltà tutte le avversarie che potrebbero presentarsi sul suo cammino.

La società sta già pensando ad un altro possibile rinforzo per aumentare ancora di più la struttura del club. Tanti i nomi messi sotto osservazione, non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli su un nome per la difesa. Il Torino a caccia di un super centrale <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA