Dopo un addio complesso e difficile, la squadra granata sta iniziando a fare la differenza sul campo da gioco. La vittoria contro la Roma è una testimonianza tangibile di quanto il club sia pronto per mettere in difficoltà tutte le avversarie che potrebbero presentarsi sul suo cammino.
Calciomercato Torino – Colpo granata in difesa! Cairo alza il muro
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra granata vuole fare la differenza sotto tutti i punti
La società sta già pensando ad un altro possibile rinforzo per aumentare ancora di più la struttura del club. Tanti i nomi messi sotto osservazione, non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli su un nome per la difesa. Il Torino a caccia di un super centrale <<<
