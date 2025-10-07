Un vero e proprio colpaccio di mercato è quello a cui sta lavorando la società granata. Il team di mister Urbano Cairo non vede l'ora di fare la differenza e soprattutto rinforzare una rosa che nel corso di questa primissima parte di campionato ha faticato.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Colpo improvviso dall’Olanda: Cairo vuole chiudere
news calcio
Calciomercato Torino – Colpo improvviso dall’Olanda: Cairo vuole chiudere
Il Torino mette a referto un colpo improvviso direttamente dall'Olanda. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare
Il nuovo nome per rinforzare il reparto difensivo potrebbe arrivare direttamente dall'Olanda. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Un colpo interessante per il Feyenoord <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA