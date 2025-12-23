mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Colpo dall’Inter? Accordo tra Marotta e Cairo

Il Torino sta lavorando sul mercato in entrata ed in uscita, ecco tutti i dettagli su una possibile operazione in entrata ed in uscita
Il club granata sta lavorando in maniera decisamente interessante sul mercato in entrata ed in uscita. Dopo le due vittorie in campionato, sicuramente c''è la voglia e la tendenza a poter alzare l'asticella. L'obiettivo è chiaro e si vuole conquistare una posizione nella parte sinistra della classifica.

Nelle ultime ore si sa che bisogna rinforzare in maniera pratica e decisa la difesa. Proprio per questo motivo stanno prendendo quota diversi nomi e diversi profili. Ultimo, ma non meno importante arriva dai neroazzurri di Milano. Ecco il nuovo possibile difensore centrale <<<

