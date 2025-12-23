Calciomercato Torino – Colpo dall’Inter? Accordo tra Marotta e Cairo

Il club granata sta lavorando in maniera decisamente interessante sul mercato in entrata ed in uscita. Dopo le due vittorie in campionato, sicuramente c''è la voglia e la tendenza a poter alzare l'asticella. L'obiettivo è chiaro e si vuole conquistare una posizione nella parte sinistra della classifica.
Il Torino sta lavorando sul mercato in entrata ed in uscita, ecco tutti i dettagli su una possibile operazione in entrata ed in uscita
Nelle ultime ore si sa che bisogna rinforzare in maniera pratica e decisa la difesa. Proprio per questo motivo stanno prendendo quota diversi nomi e diversi profili. Ultimo, ma non meno importante arriva dai neroazzurri di Milano. Ecco il nuovo possibile difensore centrale <<<
