Calciomercato Torino – Colpo in mediana: arriva il nuovo Odgaard

Il Torino sogna in grande e vorrebbe mettere a referto un colpo di assoluto spessore in mediana. Ecco tutti i dettagli su questo affare
Il Torino continua ad inanellare risultati positivi e sicuramente il pareggio nel Derby della Mole è un ottimo riscontro sul lavoro di Marco Baroni fino a questo momento. Il patron Urbano Cairo si gode una squadra che sta mettendo a referto un campionato nel pieno delle sue aspettative.

Il mercato di gennaio si avvicina e proprio per questo motivo potrebbe arrivare un ulteriore sforzo da parte del patron per alzare l'asticella. Ecco tutti i dettagli sul possibile colpaccio in mediana. Arriva il nuovo Odgaard <<<

