Il club granata deve voltare pagina il prima possibile, visto che la sconfitta contro il Torino per 5-1 va cancellata senza ombra di dubbio e bisognerà cercare di fare la differenza sul campo da gioco. Nel frattempo la squadra sta cercando anche di costruire i prossimi match.
Calciomercato Torino – Colpo di scena per Cairo! Salta l'affare a gennaio
Calciomercato Torino – Colpo di scena per Cairo! Salta l’affare a gennaio
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli su un super affare per il prossimo gennaio
Per farlo serve essere perfetti, ma questo non è l'unico argomento di discussione. Nelle ultime settimane si inizia a parlare di mercato, ma tutto potrebbe cambiare. Una news fondamentale metterebbe il Torino alle corde: ecco tutti i dettagli <<<
