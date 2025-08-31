Calciomercato Torino – Colpo senza senso di Cairo? Affare con il Chelsea

La batosta subita lo scorso lunedì contro i neroazzurri di Simone Inzaghi ha segnato (senza ombra di dubbio) la società granata, che nel corso di queste ultime giornate di mercato sta cercando di mettere a referto dei colpi di assoluto spessore.
Il Torino mette a referto un colpo senza senso per la sua difesa? Tutti i dettagli su una firma che sarebbe a dir poco clamorosa
Proprio il club stesso si sta muovendo e nelle ultime ore potrebbe cogliere un'occasione senza senso che riguarda un terzino. Un colpo dallo spessore mediatico di Joe Hart. Un affare in chiusura non lo è ancora, ma ecco tutti i dettagli su un'operazione che farebbe andare in visibilio i fans granata <<<
