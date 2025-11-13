La squadra di Marco Baroni si trova in una situazione di classifica decisamente agevole e nel corso delle ultime settimane sono parecchie le sfide che hanno avuto un esito positivo. Proprio per questo motivo la squadra ha voglia di confermarsi e continuare a sorprendere.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Colpo UFFICIALE? Cairo chiude, il nuovo centrale
news calcio
Calciomercato Torino – Colpo UFFICIALE? Cairo chiude, il nuovo centrale
Il Torino mette a referto un colpo di primissimo livello, ecco tutti i dettagli su un affare che porta al nuovo difensore centrale per Baroni
Per farlo, però, sembra esserci una richiesta esplicita da parte di Marco Baroni che vorrebbe un rinforzo nel corso delle prossime settimane. Un colpo per poter allungare il reparto difensivo sotto tutti i punti di vista. Ecco tutti i dettagli sul nuovo colpo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA