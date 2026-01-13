mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – David Ricardo e non solo: Cairo chiude un colpo

news calcio

Calciomercato Torino – David Ricardo e non solo: Cairo chiude un colpo

Non solo Ricardo per la squadra granata, nel corso delle prossime ore potrebbe arrivare un altro colpo interessante. Il punto sull'affare
Lorenzo Focolari Redattore 

Cairo

Un mercato importante per la squadra del Piemonte. Il Torino ha bisogno di mettere a referto delle operazioni di spessore nel corso delle prossime settimane. L'obiettivo è quello di rinforzare la rosa con calciatori di assoluto spessore ed elementi pronti per dire la loro.

Diversi i reparti che vanno migliorati anche se nel corso delle ultime ore sta prendendo quota un affare per la difesa. Non solo il reparto arretrato andrebbe rinforzato, visto che si va a caccia di un nuovo elemento per la mediana dopo la partenza prematura di Asslani. Ecco tutti i dettagli sul profilo <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA