Calciomercato Torino – David Ricardo e non solo: Cairo chiude un colpo

Un mercato importante per la squadra del Piemonte. Il Torino ha bisogno di mettere a referto delle operazioni di spessore nel corso delle prossime settimane. L'obiettivo è quello di rinforzare la rosa con calciatori di assoluto spessore ed elementi pronti per dire la loro.
Non solo Ricardo per la squadra granata, nel corso delle prossime ore potrebbe arrivare un altro colpo interessante. Il punto sull'affare
Diversi i reparti che vanno migliorati anche se nel corso delle ultime ore sta prendendo quota un affare per la difesa. Non solo il reparto arretrato andrebbe rinforzato, visto che si va a caccia di un nuovo elemento per la mediana dopo la partenza prematura di Asslani. Ecco tutti i dettagli sul profilo <<<
