Una sfida fondamentale quella di questa domenica, per capire se effettivamente questo Torino può mettere in difficoltà tutte le big del nostro campionato oppure si prepara all'ennesima stagione tra tanti alti e tanti bassi.
Calciomercato Torino | Dichiarazioni shock Cairo: “Cedo? Vi dico che…”
Il patron del Torino ha fatto il punto e lasciato più di qualche dichiarazione interessante sul futuro della società. Ecco tutti i dettagli
Nelle ultime ore arriva anche un'importante novità dal punto di vista della presidenza, con le dichiarazioni di Urbano Cairo. Il patron del Torino continua a fare il punto anche su una possibile ed ipotetica cessione. Tutti i dettagli sul futuro del club <<<
