Calciomercato Torino – Arriva l’ex Chelsea? Affare clamoroso per l’attacco

Una situazione non semplice si sta vivendo nel corso di queste ore al centro sportivo Filadelfia di Torino, dove la squadra granata si è trovata ad iniziare il ritiro con una rosa che per il momento non è ancora pronta e di conseguenza ci sono parecchie operazioni da concludere e portare a termine.

Sono tanti i profili che la società e la dirigenza sta osservando nel corso di queste ore, l'obiettivo è quello di poter allestire un club che possa lottare per la parte sinistra della classifica, anche se questo traguardo diventa sempre più complesso.