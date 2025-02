Calciomercato Torino – Il futuro di Zapata sarà in Granata? Le ultimissime

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e la domanda dopo questo mercato invernale sorge spontanea. La squadra cosa farà di un calciatore di primissimo livello come Duvan Zapata ?

Il calciatore si trova in un momento difficile in cui il rientro non è ancora pianificato e logicamente vista l'età del calciatore nascono i primi dubbi seri sulla sua capacità futura. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile futuro del bomber <<<