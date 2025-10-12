Calciomercato Torino – Gasp li scarica: Cairo prepara due colpi dalla Roma

Gian Piero Gasperini sembrerebbe pronto per separarsi in via definitiva da due calciatori che nel corso di questa primissima parte di stagione hanno trovato decisamente poco spazio. Una coppia che potrebbe iniziare una nuova avventura ben lontana da Roma.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nelle ultime ore su questi due profili sembrerebbe esserci l'interesse da parte della maggior parte degli addetti ai lavori e tra questi va segnalato anche quello del Torino di Urbano Cairo. Tutti i dettagli su un possibile doppio colpo <<<
