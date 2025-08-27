Calciomercato Torino – Gasp lo scarica, Cairo ha la nuova freccia: il punto

Elmas al Napoli e Gaetano Oristanio pronto per firmare con il Parma, questi sono due nomi che giravano attorno al mondo Torino da diverso tempo ma la società non è riuscita ad inserire nel proprio organico. Calciatori che avrebbero fatto comodo, ma prima davanti serviva qualche uscita che non è arrivata.
Il Torino di Urbano Cairo è pronto per mettere a referto un colpo di assoluto spessore, ecco tutti i dettagli sull'affare dalla Roma
La squadra è comunque a lavoro e il patron Urbano Cairo assieme al direttore Vagnati sta cercando di mettere a referto un colpo clamoroso per la difesa. In arrivo un profilo che nel corso degli ultimi sei mesi ha detto la sua con la maglia della Roma. Tutti i dettagli <<<
