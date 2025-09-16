mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Gasp lo scarta, Cairo ne approfitta: ecco il colpo

news calcio

Calciomercato Torino – Gasp lo scarta, Cairo ne approfitta: ecco il colpo

Dopo la vittoria contro la Roma allo stadio Olimpico potrebbero arrivare altri colpi di assoluto spessore per la società granata. I dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Torino – Gasp lo scarta, Cairo ne approfitta: ecco il colpo- immagine 1

Dopo un avvio di campionato difficile, sono arrivate le prime gioie e che gioie per il Torino. La squadra di mister Marco Baroni è riuscita a conquistare tre punti fondamentali contro un avversario di primo livello come la Roma di mister GianPiero Gasperini.

Proprio questa partita potrebbe aver donato delle informazioni importanti soprattutto in ottica futura. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli su un calciatore che la squadra di Roma potrebbe mettere alla porta. L'addio è alle porte <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA