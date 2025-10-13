Calciomercato Torino – Icardi in granata? Cairo prepara un’offerta SHOCK

Una partenza in campionato decisamente al di sotto delle aspettative, con la squadra che ha raccolto molto meno di quanto ci si aspettasse. Il Torino ha investito sul mercato estivo, ma al momento sembra ancora mancare qualcosa alla squadra di mister Marco Baroni.

Proprio per questo motivo nelle ultime ore la dirigenza è a lavoro e potrebbe mettere a referto un colpo di primissimo livello. Il nome è di quelli che in Serie A potrebbe fare la differenza, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul colpaccio dalla Turchia <<<