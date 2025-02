Calciomercato Torino – Marotta vuole Ricci: pronto uno scambio clamoroso

Il Torino continua a lavorare sul campo in quella che è l'ennesima stagione da metà classifica. La società gestita da Urbano Cairo vuole costruirsi un'annata promettente soprattutto in ottica futura, ma farlo sappiamo che non è mai semplice, soprattutto se i tuoi migliori calciatori vengono adocchiati da team di primo livello.