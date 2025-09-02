Calciomercato Torino – Mercato chiuso? Macchè, Cairo ne saluta tre

Il mercato in entrata è ufficialmente terminato nel corso delle ultime ore. Il club granata è riuscito a completare la rosa richiesta da parte del mister Marco Baroni, con un enorme sforzo soprattutto nel corso delle ultime ore. Adesso non possiamo fare altro che iniziare a pensare alle uscite.
Il Torino chiude definitivamente il suo mercato in entrata ed in uscita? Tutti i dettagli sui nuovi possibili addii e sulle nuove chance
Sono diversi i calciatori che non trovano spazio ed anzi sono pronti per iniziare una nuova avventura ben lontani da Torino. Ecco tutti i dettagli su tre profili che potrebbero salutare nel corso dei prossimi giorni <<<
