Calciomercato Torino – Milinkovic-Savic ai saluti? C’è l’offerta dalla Premier

Il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Oggi è il giorno del secondo acquisto ufficiale del mercato estivo della società granata. Il patron Urbano Cairo si è assicurato le prestazioni di Ardian Ismajli. Per tante belle notizie, però, potrebbe essere arrivato il momento dei saluti con un altro calciatore fondamentale nel corso degli ultimi anni.