Il Torino continua a fare la differenza sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra sa che può dire la sua, ma allo stesso tempo serve trovare continuità in un campionato dove sono stati troppi gli alti ed i bassi.
Calciomercato Torino – 20 milioni per il colpo dalla Premier: Cairo in festa
Calciomercato Torino – 20 milioni per il colpo dalla Premier: Cairo in festa
Il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, ecco tutti i dettagli su un possibile colpo dalla Premier League
Non perdiamo un istante ed anzi non possiamo fare altro che passare ad un profilo messo sotto osservazione nel corso delle ultime ore. C'è un colpo decisamente interessante e soprattutto un nome che ha tutte le qualità per dire la sua all'interno del calcio italiano. Arriva il nuovo difensore centrale <<<
