Il club granata sta lavorando sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra gestita dal patron Urbano Cairo ha bisogno di mettere a referto diversi colpi per sistemare la rosa e soprattutto aggiungere calciatori che possono fare la differenza senza grossi problemi.
Calciomercato Torino | Affare Torino-Napoli chiuso: il calciatore ai saluti
La trattativa sembra essere sempre più vicina alla conclusione. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul colpo di mercato
La società sembra aver già trovato un nuovo colpo ed un nuovo nome decisamente interessante, ma nel frattempo bisogna mettere a referto anche qualche cessione di primo tipo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un addio che sembra essere scritto. Il Torino saluta l'ex Napoli <<<
