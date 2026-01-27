mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino | Affare Torino-Napoli chiuso: il calciatore ai saluti

La trattativa sembra essere sempre più vicina alla conclusione. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul colpo di mercato
Il club granata sta lavorando sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra gestita dal patron Urbano Cairo ha bisogno di mettere a referto diversi colpi per sistemare la rosa e soprattutto aggiungere calciatori che possono fare la differenza senza grossi problemi.

La società sembra aver già trovato un nuovo colpo ed un nuovo nome decisamente interessante, ma nel frattempo bisogna mettere a referto anche qualche cessione di primo tipo. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un addio che sembra essere scritto. Il Torino saluta l'ex Napoli <<<

