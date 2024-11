Calciomercato Torino – Nome nuovo per il post Zapata: arriva dalla Premier

Fa male dirlo, ma bisogna assolutamente parlare di post Duvan Zapata visto che l'infortunio del calciatore è decisamente più serio del previsto e di conseguenza il Torino non sa né quando e né in che condizioni potrà riaverlo sul campo da gioco.

Proprio per questo motivo il direttore Vagnati si sta muovendo sul mercato in entrata ed in uscita. In queste ore sembra essersi palesata una super occasione dalla Premier League. Ecco tutti i dettagli <<<