Il club granata sta continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo la società sa che deve affrontare una delle sfide più complesse del suo percorso, visto che dall'altra parte arriveranno i bianconeri in un derby che il club non vince da oramai 19 anni.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Tre nomi per l’Europa! Cairo prepara 20 milioni
news calcio
Calciomercato Torino – Tre nomi per l’Europa! Cairo prepara 20 milioni
Il Torino continua a lavorare sia sul mercato in entrata che su quello in uscita. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Il patron Urbano Cairo si focalizza anche sul futuro ed ha grandissima voglia di mettere a referto un colpo decisamente importante. Anzi meglio dire un triplo colpo. Profili che potrebbero portare la squadra a fare il salto di qualità. Ecco tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA