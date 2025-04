Calciomercato Torino – 5 nomi per il post Ricci: la lista segreta di Vagnati

Dopo tre stagioni assieme sembra essere arrivato il momento di farsi da parte ed iniziare una nuova avventura con una big del calcio italiano o europeo. Samuele Ricci difficilmente resterà ancora alla guida del Torino per la prossima stagione ed anzi si iniziano a vociferare informazioni interessanti sul possibile futuro del centrocampista.

Tante le società in fila con il patron Urbano Cairo che fiuta l'affare e parte da una richiesta al di sopra dei 40 milioni di euro. Proprio per questo motivo è già iniziata la ricerca del possibile sostituto. Sono diversi i protagonisti osservati. Il direttore sportivo Vagnati potrebbe possedere una lista con cinque nomi di primo livello. Ecco i profili per il centrocampo dei Granata <<<