Calciomercato Torino – Il nove è in arrivo? Accordo con Allegri possibile

Il calciomercato del Torino potrebbe decollare da un momento all’altro con la squadra che ha bisogno di rinforzi di primissimo livello per sognare un campionato da protagonista.

Tanti i profili che vanno aggiunti al team e che sarà fondamentale avere nei giusti tempi per poter puntare in alto ed a grandi traguardi. Tra i calciatori osservati c’è anche un nuovo numero 9. Tutti i dettagli sul possibile colpo dai rossoneri di Milano. In arrivo un bomber di primo piano <<<