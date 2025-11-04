La situazione sul campo da gioco è sicuramente positiva per la squadra granata. Il club allenato da Marco Baroni sta raccogliendo diverse soddisfazioni e molti punti in classifica. Un club che ha grande voglia di vivere una stagione da protagonista e proprio per questo lavora a colpi sul mercato.
Calciomercato Torino – Il nuovo Arnautovic per Cairo: colpo da 5 milioni
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato ed ecco tutti i dettagli sul nuovo nome di assoluto spessore
Il nuovo nome che sta prendendo quota è l'attaccante del futuro. Un calciatore che ha voglia di lanciarsi nel calcio che conta e nella massima serie del calcio italiano. Ecco il nome perfetto per il futuro del Torino <<<
