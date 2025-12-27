Gennaio si avvicina e i primi giorni di mercato potrebbero rivelarsi infuocati per la società che milita nella massima serie del calcio italiano. Serve un difensore centrale e serve con assoluta celerità, proprio per questo motivo la squadra sta cercando di fare la differenza e regalare a Baroni il sostituto di Masina e Coco.
Calciomercato Torino – Petrachi ha il nuovo centrale: colpo da 10 milioni
Il club granata continua la sua caccia che porterebbe ad un difensore centrale di primissimo livello. Ecco tutti i dettagli su questo colpo
Il club non ha tempo da perdere e vuole cercare di fare la differenza, nelle ultime ore sono diversi i profili individuati e tra questi sembra esserci uno che ha conquistato la dirigenza. Conosce bene il campionato italiano ed arriva dalla Turchia: ecco tutti i dettagli <<<
