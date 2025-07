Calciomercato Torino – Pedullà sicuro: “Cairo in missione, ecco per chi…”

Non c'è un momento di pausa per il Torino con il suo mercato che continua a vivere di tanti alti e tanti bassi. Dopo le uscite pressoché forzate di Vanja Milinkovic Savic e del centrocampista Ricci è iniziata un'operazione di rafforzamento della rosa di primissimo livello. Sono tanti i profili arrivati nel corso delle ultime settimane.

In pole position c'è Cyriel Ngonge, che è stato cercato dal club in lungo ed in largo e finalmente ha chiuso questa telenovela. Nelle ultime ore prende quota anche un possibile ritorno di fiamma. Un affare che avrebbe dell'incredibile: ecco tutti i dettagli <<<