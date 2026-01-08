mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Petrachi ha chiuso il colpo: affare con il Napoli

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli e il punto sul primo colpo dai partenopei
Le prime settimane del nuovo direttore sportivo in granata sono sicuramente molto intense, con la società che non vede l'ora di mettere a referto le prime operazioni e soprattutto assicurarsi le giocate di calciatori interessanti per il club granata.

Nel corso delle ultime ore sembra prendere quota una trattativa decisamente molto interessante che vede protagonista un difensore centrale di livello che in Serie A ha sempre fornito delle ottime prestazioni. Tutti i dettagli sul nuovo acquisto <<<

