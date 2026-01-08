Le prime settimane del nuovo direttore sportivo in granata sono sicuramente molto intense, con la società che non vede l'ora di mettere a referto le prime operazioni e soprattutto assicurarsi le giocate di calciatori interessanti per il club granata.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Petrachi ha chiuso il colpo: affare con il Napoli
news calcio
Calciomercato Torino – Petrachi ha chiuso il colpo: affare con il Napoli
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ecco tutti i dettagli e il punto sul primo colpo dai partenopei
Nel corso delle ultime ore sembra prendere quota una trattativa decisamente molto interessante che vede protagonista un difensore centrale di livello che in Serie A ha sempre fornito delle ottime prestazioni. Tutti i dettagli sul nuovo acquisto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA