Calciomercato Torino – Piazza pulita Cairo: 8 cessioni a giugno

Il Torino sembra aver finalmente trovato una quadra decisamente importante con la società diretta da Vagnati e Cairo che si gode un'ottima posizione in classifica. Prima di mettere fine a quest'annata con una posizione in classifica che rispecchia l'andamento recente del club, bisogna anche pianificare la prossima sessione di mercato.

Fondamentale per il duo che dirige la società cercare di ipotecare i calciatori più importanti e limitare le perdite di primissimo livello. Sono ben otto, però, i nomi che l'anno prossimo potrebbero vestire una casacca da gioco differente da quella granata. Non perdiamo neanche un secondo ed andiamo con i calciatori pronti per lasciare il Torino <<<