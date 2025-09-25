Calciomercato Torino – Pif o la Red Bull? La verità sul post Cairo

La società granata sta vivendo un momento decisamente complesso. La squadra di mister Marco Baroni si trova con soli tre punti dopo quattro giornate e di conseguenza tocca rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato.
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Per un team che sta ancora cercando una quadra, dobbiamo fare il punto anche su una squadra che ha grande voglia di fare la differenza. Soprattutto i tifosi del club granata e di conseguenza non si può fare altro che pensare al futuro del club. Tutti i dettagli sulla nuova possibile presidenza <<<
