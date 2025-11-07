Calciomercato Torino – Primo colpo vicino: Cairo chiude l’affare da Europa

Il derby è alle porte. La partita contro i bianconeri di Torino non si può sbagliare per nessun motivo e proprio per questo la squadra nelle ultime ore è stata caricata direttamente anche dai suoi tifosi durante gli allenamenti a porte aperte.
Il Torino è pronto per mettere a referto un primo colpo di assoluto spessore. Ecco tutti i dettagli sul possibile affare di mercato
Una vittoria nel corso di questa sfida permetterebbe alla società di togliersi un digiuno che oramai dura da quasi un ventennio. Proprio per questo motivo se dovesse arrivare la vittoria potrebbe esserci anche un premio per i ragazzi granata. Tutti i dettagli sul colpo da Europa <<<
