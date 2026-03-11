Il club granata dopo il cambio d'allenatore sembra aver trovato nuova linfa alla sua stagione. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e soprattutto mettersi in mostra per terminare nel migliore dei modi questa annata.
Calciomercato Torino – Riscatto dal Real Madrid? Ecco la nuova freccia
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli su un possibile colpaccio di mercato
Proprio per questo motivo la società sta cercando di capire quali potrebbero essere le mosse migliori e soprattutto come aggiungere dei nuovi elementi alla rosa. Tutti i dettagli su un possibile colpo direttamente dal Real Madrid. Arriva una nuova freccia <<<
