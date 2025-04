Calciomercato Torino – Ricci via a Giugno? Cinque top club sulle sue tracce

Il club di Urbano Cairo continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita nel corso delle ultime settimane. La società si vuole assicurare le prestazioni di un sostituto di primissimo livello per poter permettersi l'addio di un ottimo centrocampista come Samuele Ricci. L'addio dell'ex Empoli sembra essere solo una questione di tempo con Urbano Cairo che sta cercando di valutare la migliore offerta recapitata da tutta Europa.