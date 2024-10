Mercato Torino – Ricci in rossonero? Dall’Inghilterra dicono che…

Samuele Ricci continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo arrivano delle novità importanti dal mercato

Samuele Ricci continua a lavorare sul campo da gioco e si prepara alla seconda sfida con la nazionale. Nel frattempo i club sono tutti sulle sue tracce in vista delle prossime sessioni di mercato.

Ricci in rossonero?

Al momento non risultano vere e proprie offerte per il ragazzo ex Empoli da parte del Milan di Paulo Fonseca. Anzi gli unici interessamenti di un certo livello arrivano dall'Inghilterra.