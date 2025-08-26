Una sconfitta che fa male, sotto tutti i punti di vista per il Torino. L'ultimo match della prima giornata di campionato è una vera e propria mattanza per la squadra granata che si trova costretta a soccombere sotto le giocate del club vice campione d'Italia e d'Europa.
Calciomercato Torino – Rivoluzione Cairo: Baroni già a rischio? Il punto
Il Torino esce con una sconfitta che fa decisamente male da San Siro, visto che contro i neroazzurri la squadra non è mai stata in partita
La sensazione è che la squadra possa già cambiare molto se non dovesse arrivare una vera e propria svolta nell'immediato. Non dimentichiamo che gli uomini di Baroni non avevano convinto anche in Coppa Italia contro il Modena. Tutti i dettagli sul futuro del club <<<
