Calciomercato Torino – Rivoluzione Cairo! Via Vagnati, ecco il sostituto

Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma c'è una vera e propria rivoluzione sotto tutti i punti di vista
Il Torino sorprende tutti e nel corso di questi istanti annuncia un vero e proprio addio all'interno della sua società. Una scelta che nessuno si aspettava e colpisce come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La sensazione, però, che questa scelta avvalora e rafforza la posizione di Baroni.

Non perdiamo un istante ed anzi passiamo a tutti i dettagli sulla nuova guida tecnico sportivo del Torino e soprattutto a quello che sarà il futuro di Vagnati. Il Torino cambia volto <<<

