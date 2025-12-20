Il club granata potrebbe mettere a referto una vera e propria rivoluzione nel corso delle prossime settimane. La squadra che si trova in Piemonte sa che deve sistemare diverse situazioni e soprattutto la sua rosa nel corso delle prossime settimane.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Rivoluzione in porta! Via Israel, ecco il sostituto
news calcio
Calciomercato Torino – Rivoluzione in porta! Via Israel, ecco il sostituto
Il Torino sembrerebbe essere pronto ad una vera e propria rivoluzione all'interno della sua porta. Non perdiamo un istante ed ecco le ultime
Il mercato di gennaio sarà fondamentale per provare a mettere dei punti fermi all'interno della squadra e rinforzarsi in maniera sensibile. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul primo grosso cambio. Arriva il nuovo estremo difensore? Le ultime su Israel <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA