Calciomercato Torino – Colpo Roma: Gasp lo scarica e Cairo ne approfitta

La società giallorossa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma soprattutto quella granata non vede l'ora di iniziare il massimo torneo italiano e soprattutto poter vedere all'opera tutti i suoi calciatori più importanti.

L'ultimo sarà proprio un ex freschissimo nel corso di questa prima giornata di campionato, stiamo parlando di Kristian Asllani. L'albanese è pronto per sfidare i suoi ex compagni fino a qualche ora fa. Cambiando rapidamente discorso, passiamo all'ultimo colpo di mercato dei granata. Affare con la Roma <<<