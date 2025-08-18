Oggi inizia ufficialmente la stagione del Torino e la squadra deve mettere a referto ancora qualche colpo di primissimo livello. Una rosa tutt'altro che completa e che ha bisogno di un paio di tasselli per essere definita e definitiva sotto tutti i punti di vista.
Calciomercato Torino – Salta Asllani? No problem, Cairo prepara 8 milioni
Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Nelle ultime ore si stava osservando da vicino un nuovo mediano da poter aggiungere alla rosa di Marco Baroni e sono due i nomi sotto osservazione. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo affare <<<
