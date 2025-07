Calciomercato Torino – Salta Ngonge? Cairo ha l’alternativa, colpo pronto

La trattativa tra il Napoli ed il Torino per le prestazioni di Cyriel Ngonge sembra diventare sempre più complessa con il passare delle ore. Nel corso delle prossime settimane il calciatore potrebbe non indossare la maglia granata anche se il suo addio alla società campione d'Italia è praticamente scritto.

Un colpo di assoluto spessore per la squadra torinese che non vede l'ora di poter fare la differenza, ma se non dovesse arrivare Ngonge non si farà trovare impreparata e prepara quello che sarebbe un piano B perfetto. Tutti i dettagli sul nuovo nome per la trequarti dei granata <<<